Tout le monde en parle : les confinés heureux

Y’en a pour qui le confinement est une prison, qui meurent d’envie de sortir pour retrouver un semblant de « vie d’avant ». Et y’en a qui s’accommodent plutôt bien de cette vie d’intérieur, qui y trouvent même un certain réconfort, une occasion inattendue de s’accorder du temps à soi, et qui ne voient pas l’urgence de sortir à tout prix. Déconfiner ou rester confiné, il en a beaucoup été question, dimanche, sur le plateau de Tout le monde en parle.