Le coronavirus a interrompu la production de la série animée Sazae-san à la plus grande longévité du monde, un moment culte des dimanches au Japon. Porté pour la première fois sur le petit écran en 1969, Sazae-san raconte la vie de Mme Sazae, une femme au foyer japonaise joviale, mais distraite et qui vit avec ses parents, son mari, son fils, son frère et sa sœur.