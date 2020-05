Y’en a pour qui le confinement est une prison, qui meurent d’envie de sortir pour retrouver un semblant de « vie d’avant ». Et y’en a qui s’accommodent plutôt bien de cette vie d’intérieur, qui y trouvent même un certain réconfort, une occasion inattendue de s’accorder du temps à soi, et qui ne voient pas l’urgence de sortir à tout prix. Déconfiner ou rester confiné, il en a beaucoup été question, dimanche, sur le plateau de Tout le monde en parle.

Richard Therrien

Le Soleil

Prenez Yvon Deschamps et Judi Richards, pour qui la vie n’a pas tellement changé, eux qui n’étaient déjà pas des « sorteux » ; le couple radieux a accordé l’entrevue de son domicile de L’Île-des-Sœurs. Ensemble depuis plus de 50 ans — elle a 70 ans, lui 84 —, ils partagent leur temps entre le sudoku et la technique Nadeau ! Marie-Soleil Michon, qui habite leur immeuble, joue les livreuses à leur intention. À regret, ils ont dû rentrer de la Floride un mois plus tôt que prévu, prenant le soin de tout nettoyer sur leur passage et traînant leurs propres draps dans les hôtels ! Favorable au déconfinement progressif des aînés, Yvon a fait promettre à Judi de ne jamais l’envoyer dans un CHSLD. « On va rester ensemble jusqu’à la fin, c’est sûr et certain », a enchaîné la chanteuse, l’amour dans les yeux.

> Lisez le texte complet sur le site du Soleil