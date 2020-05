Une chance qu’on s’a: rassembler les gens… en se tenant loin

La soirée Une chance qu’on s’a se veut un évènement télévisuel rassembleur « 100 % québécois, pour les Québécois », dont la diffusion, ce dimanche à TVA et Télé-Québec, permettra d’aider des causes caritatives. Contrainte par toutes les mesures sanitaires en place, l’équipe de l’émission a remué ciel et terre pour que l’initiative voie le jour… en deux semaines seulement. Coulisses du premier spectacle d’envergure produit pour la télé en temps de pandémie.