Hugo Dumas Chronique

Une sixième dualité ? Arrêter et partir !

Autre semaine éprouvante — voire désastreuse — pour Mike et Jennifer de la docuréalité Si on s’aimait à TVA. S’il vous plaît, quelqu’un, quelque part, délivrez-les et délivrez-nous de cette enfilade de malaises qu’ils s’infligent volontairement sur un tapis de yoga ou dans un centre de jardinage.