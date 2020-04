Ginette Reno figure parmi les participants du spectacle Une chance qu’on s’a qui sera diffusé à TVA et Télé-Québec le 10 mai.

Jean-Pierre Ferland, c’était écrit dans le ciel, fait partie des invités du spectacle Une chance qu’on s’a qui sera diffusé à TVA et Télé-Québec le 10 mai. Ginette Reno, Lara Fabian, Marc Dupré et Les Trois Accords figurent aussi parmi les participants dont les noms ont été dévoilés.

Alexandre Vigneault

La Presse

Présenté comme un « hommage à la population québécoise » et à ses « anges gardiens » dans la lutte contre la pandémie, la soirée mettra en vedette tant des artistes de la chanson que des comédiens appréciés du public dont Guylaine Tremblay et Pier-Luc Funk. Koriass, Passe-Partout et l’animateur Pierre-Yves Lord font aussi partie du premier groupe d’artistes invités. D’autres s’ajouteront.

Une chance qu’on s’a — le nom du spectacle est emprunté à une chanson de Ferland — vise à mettre en lumière le travail de deux organismes de bienfaisance qui sont à pied d’œuvre dans la situation de crise actuelle : Les Petits Frères, qui se consacre à briser l’isolement des personnes âgées, et SOS violence conjugale. Le confinement rend particulièrement vulnérables les personnes qui vivent dans des contextes où il y a de la tension et de la violence.

L’enregistrement de l’émission spéciale débute cette fin de semaine et sera fait dans le respect des consignes de distanciation physique. Une chance qu’on s’a sera présenté le 10 mai, à 19 h 30, à Télé-Québec et TVA.