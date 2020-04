Après CODE F et CODE G, voici CODE C. Cette émission permettra aux adolescents de s’exprimer sur la pandémie.

Après CODE F et CODE G, voici CODE C. Le « C », vous l’aurez deviné, c’est pour « COVID-19 ». Dans le même esprit que les deux émissions de VRAK adressées aux adolescents où des personnalités s’attaquent aux « lois non écrites » des univers féminin et masculin, CODE C leur permettra de s’exprimer sur la pandémie.

Marissa Groguhé

La Presse

Maripier Morin, Marianna Mazza, Catherine Éthier, Félix-Antoine Tremblay, Pier-Luc Funk, Julien Lacroix et Mehdi Bousaidan, tous participants de CODE F ou bien CODE G, sont de retour pour aborder les sujets qui entourent le confinement. La comédienne Catherine Brunet assurera la narration.

Au menu : l’amour en temps de pandémie, la vie en « mou », le gym et l’école à la maison, la règle du deux mètres, les 5 à 7 virtuels...

Cette édition spéciale de cinq épisodes de 30 minutes sera tournée du 22 au 25 avril. « Des mesures exceptionnelles ont été mises en place pour rendre ce projet sécuritaire, assure VRAK. Aucune équipe de tournage n’était sur place et les installations techniques respectaient les consignes sanitaires des autorités en matière de santé publique. »

Les émissions seront diffusées à partir du 23 mai, sur Crave.