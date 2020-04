CODE C : pour parler de la COVID-19 aux adolescents

Après CODE F et CODE G, voici CODE C. Le « C », vous l’aurez deviné, c’est pour « confinement ». Dans le même esprit que les deux émissions de VRAK adressées aux adolescents où des personnalités s’attaquent aux « lois non écrites » des univers féminin et masculin, CODE C leur permettra de s’exprimer sur la pandémie.