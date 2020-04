Antoine Bertrand et Catherine-Anne Toupin dans une scène de Boomerang

La comédie Boomerang, diffusée depuis cinq saisons à TVA, est bel et bien terminée, ai-je appris. Initiée par Catherine-Anne Toupin, et signée par une équipe d’auteurs, cette série sur un couple en faillite s’arrête donc au bout de 60 épisodes et d’un épisode spécial de Noël.

Richard Therrien

Le Soleil

Antoine Bertrand a remporté trois Gémeaux et un trophée Artis pour son rôle de chef cuisinier en faillite, Patrick, qui tente de faire redémarrer sa carrière. Catherine-Anne Toupin a elle aussi remporté un trophée Artis pour son rôle de Karine, alors que Marie-Thérèse Fortin, Marc Messier et Fabien Cloutier ont décroché chacun un Gémeaux.

> La suite sur le site du Soleil