Dimanche, à Tout le monde en parle, ça bouillait d’idées pour permettre au Québec de traverser la crise, des dons d’aliments aux organismes communautaires à l’achat en ligne de produits et de services d’ici. Désinformation et situation critique dans certaines résidences pour aînés, qui ont bouleversé la province au cours des derniers jours, ont aussi fait partie des discussions.

Richard Therrien

Le Soleil

Joint par Skype, Ricardo Larrivée ne sort plus de chez lui, ordre de sa pneumologue, puisqu’il souffre d’asthme. Lui qui anime pourtant une émission quotidienne depuis près de 20 ans ne s’est jamais senti aussi près des gens avec ses vidéos. Sa capsule pour apprendre à faire du pain a recueilli 1,3 million de vues et presque entraîné une pénurie de levure et de farine dans les épiceries, une véritable « paindémie », a blagué Dany Turcotte. « Je travaille fort pour avoir une levure québécoise à mon nom », dit-il, considérant que la levure courante vient souvent du Mexique.

