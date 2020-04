Après le gouvernement du Québec, au tour des auteurs de télévision de dévoiler leurs scénarios. Que feraient leurs personnages pendant la pandémie ? Au cours des prochains jours, découvrez comment la COVID-19 les inspire… Aujourd’hui, Isabelle Langlois nous propose son épisode coronavirus de Lâcher prise.

Nathalie Collard

La Presse

Valérie

Confinée avec les quatre enfants (18 mois, 8 ans, 16 ans et 17 ans) parce que Simon et Josiane, respectivement policier et infirmière, sont à haut risque de contamination, Valérie prend très au sérieux les mesures de distanciation et les recommandations sanitaires. La maisonnée est gérée comme une unité de combat, l’ennemi étant le virus. Quand elle découvre que les filles font rentrer leurs chums au sous-sol à son insu, elle organise une cellule de crise parentale avec Simon et Josiane, mais les filles ne sont pas vraiment inquiètes : il faut plus de temps aux adultes pour s’inscrire et comprendre Zoom qu’ils n’en passent à gérer leur incartade.

Gilles et Madeleine

Gilles, qui a attrapé la COVID-19 en rentrant du Sud, se fait soigner par Madeleine et commence à se demander ce qui va le tuer en premier : la grippe ou les soins et la présence à forte dose de son ex-femme. Parallèlement, Madeleine mène une cabale dans les médias après avoir été rabrouée en pleine rue par un petit morveux de 35 ans pour avoir eu l’impudence d’aller faire l’épicerie de Gilles. L’affaire se serait envenimée quand le morveux aurait eu l’idée discutable de la traiter d’aînée.

Éric et Kevin

Hypocondriaque, Éric note ses symptômes (inexistants), tient un journal de pandémie, prend sa température, a la peau des mains qui pèle à force de les nettoyer, lave l’épicerie en écoutant les points de presse, met le courrier en quarantaine avant de l’ouvrir et désinfecte Kevin et le bébé chaque fois qu’ils rentrent de la cour. Kevin convainc Rachel de les reprendre en consultation par FaceTime pour aider Éric à surmonter son anxiété et surtout pour l’aider, lui, à résister à la tentation du divorce.