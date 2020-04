Le comédien Ghyslain Tremblay est décédé

Ghyslain Tremblay est décédé mercredi à Montréal des suites d’une longue maladie. Figure très appréciée du public et du milieu culturel dans les années 1970 et 1980, vedette de téléromans (Le parc des Braves, La Petite Patrie, Avec le temps) et d’émissions jeunesse (Pop-Citrouille, Les 100 tours de Centour), Ghyslain Tremblay a beaucoup joué et produit des comédies au théâtre d’été.