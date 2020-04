Ghyslain Tremblay est décédé mercredi à Montréal des suites d’une longue maladie. Figure très appréciée du public et du milieu culturel dans les années 1970 et 1980, vedette de téléromans (Le parc des Braves, La Petite Patrie, Avec le temps) et d’émissions jeunesse (Pop-Citrouille, Les 100 tours de Centour), Ghyslain Tremblay a beaucoup joué et produit des comédies au théâtre d’été.

Luc Boulanger

La Presse

Originaire de Jonquière, il avait fait ses premières armes sur les planches dans cette région, avec la crème des interprètes de sa génération ; les Rémy Girard, Marie Tifo, Han Masson, Louise Portal, Jean-Pierre Bergeron, Pauline Lapointe.

Atteint précocement de la maladie d’Alzheimer, Ghyslain Tremblay avait mis un terme à sa vie professionnelle il y a près de 10 ans. Or, ses camarades ne l’ont pas oublié. À l’annonce de son décès, plusieurs d’entre eux – dont la comédienne Sophie Faucher – lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux. L’acteur doté d’un sens du comique formidable avait 68 ans.