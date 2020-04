Le comédien écossais Eddie Large est décédé plus tôt aujourd’hui après avoir contracté le coronavirus à l’hôpital.

André Duchesne

La Presse

« C’est avec une grande tristesse que maman et moi devons annoncer que mon père est décédé aux premières heures de la matinée, a écrit son fils Ryan McGinnis sur Facebook. Il souffrait d’insuffisance cardiaque et, malheureusement, à l’hôpital, il a contracté le coronavirus, que son cœur n’était malheureusement pas assez fort pour combattre. » (traduction news-24.fr)

Né Edward Hugh McGinnis à Glasgow, M. Large était surtout connu pour son travail en duo comique avec Syd Little (Little and Large) bien connu dans les années 1970 et 1980. Selon The Guardian, leur émission de télé pouvait attirer jusqu’à 15 millions d’admirateurs !

Eddie Large était un grand fan du club de football Manchester City qui lui a rendu hommage plus tôt aujourd’hui.