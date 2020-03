L’arrêt presque complet des tournages et le report à 2021 des Jeux olympiques d’été ont forcé un chambardement complet de la programmation de la télé de Radio-Canada. Les saisons d’Infoman et de Tout le monde en parle seront ainsi prolongées, mais on devra aussi compter sur bon nombre d’annulations et de reports d’ici l’automne 2020.

Pierre-Marc Durivage

La Presse

Jean-René Dufort va ainsi continuer d’animer sa populaire satire de l’information tous les jeudis jusqu’au 18 juin alors que Guy A. Lepage et Dany Turcotte seront à la barre de TLMEP jusqu’au 24 mai — la traditionnelle revue des meilleurs moments de la saison sera présentée le 31 mai.

Comme depuis le début de la crise de la COVID-19, ces émissions seront produites dans le respect des normes de santé publique. Ce sera aussi le cas du talk-show Bonsoir bonsoir !, animé par Jean-Philippe Wauthier et diffusé comme prévu du lundi au jeudi à compter du 6 avril. Le nombre d’invités en studio sera limité à deux en plus des musiciens Julie Lamontagne et Tony Albino.

Certaines émissions, dont le tournage n’avait pu être complété avant l’établissement des règles de distanciation sociale, seront ainsi présentées plus tard à l’automne ou même en 2021, c’est le cas notamment de Josélito au cœur du monde, le jeu Question de jugement, animé par l’humoriste Pierre Hébert. La comédie dramatique Six degrés, écrite par Simon Boulerice, sera diffusée à une date ultérieure alors que les émissions 100 % local ainsi que les nouveaux épisodes de Viens-tu faire un tour ? sont annulés.

Heureusement, les tournages de la dixième saison des Chefs et du jeu Silence, on joue, animé par Patrice L’Écuyer, ont été complétés à temps pour ne pas compromettre leur diffusion, prévue toutes deux les lundis soirs. C’est aussi le cas de la populaire émission Dans l’œil du dragon, qui revient pour une neuvième saison, et pour le Gros laboratoire, qui débute les jeudis après Infoman.