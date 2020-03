Tout le monde en parle, refuge du dimanche soir ? Le rendez-vous de Guy A. Lepage et Dany Turcotte, qui devait prendre fin le 19 avril, est prolongé jusqu’au 24 mai sur ICI Télé, toujours en direct. C’est comme si l’émission, présentée en direct pour la deuxième semaine de suite, s’était trouvé une nouvelle mission. En ces temps difficiles, les gens ont besoin de se retrouver, tout le monde en même temps, comme dans la chanson de Louis-Jean Cormier.

Richard Therrien

Le Soleil

Le chef d’antenne Patrice Roy et le chroniqueur et animateur Patrick Lagacé, qui ne se sont jamais sentis aussi utiles que depuis le début de cette crise, ont continué de rendre service durant toute l’émission en posant de bonnes questions. Contrairement au 11-Septembre, cette crise nous touche directement et constitue « une histoire fascinante à couvrir », affirme Patrick Lagacé.

