Des suggestions de séries, films, documentaires et émissions provenant de toutes les plateformes.

André Duchesne

La Presse

Sur Unis TV : Dominos (saison 2)

Ode à la vie et à Montréal pour reprendre les mots de la scénariste et réalisatrice Zoé Pelchat, cette seconde saison de Dominos, série web aux jeunes personnages attachants, nous permettra de renouer avec Fred (Émile Schneider) qui revient de Floride. Son but : reconquérir ses proches et amis qu’il a laissés en plan. Or, plusieurs ont tourné la page depuis son départ. Les 6 épisodes de 4 à 11 minutes seront tous mis en ligne en même temps sur Unis TV.

Dès dimanche

Sur STUDIO CANAL : Week-end de films adaptés de romans

Cinéma et littérature feront bon ménage au cours du week-end sur la chaîne STUDIOCANAL qui présente une série de films adaptés de grands romans. De vendredi à lundi, huit adaptations de romans seront présentées en soirée. On y retrouvera entre autres Le colonel Chabert, d’Yves Angelo (d’après Balzac), L’écume des jours, de Charles Belmont (d’après Boris Vian), et L’homme à la Buick, de Gilles Grangier (d’après le roman Cher voyou, de Michel Lambesc).

Dès vendredi

Sur Illico et iTunes Store : Réservoir de Kim St-Pierre

Issue du mouvement Kino, Kim St-Pierre explore la comédie dramatique avec ce premier long métrage. À la mort de leur père, deux frères, Jonathan (Maxime Dumontier) et Simon (Jean-Simon Leduc) se retrouveront. Désunis, les deux frangins entameront néanmoins un périple en ponton sur le réservoir Gouin afin de retrouver le chalet du paternel et y laisser ses cendres.

Déjà offerte

Sur Netflix : The Letter to the King

Amateurs des rois, des chevaliers et d’aventures, cette série Netflix en six épisodes saura sans doute combler vos attentes. Mettant en vedette le jeune Amir Wilson dans le rôle de Tiuri, la série raconte l’histoire d’un adolescent qui, engagé dans une mission périlleuse, doit traverser trois royaumes afin de livrer une lettre secrète à son roi.

Dès vendredi

Sur HBO : After Truth : Disinformation and the Cost of Fake News

Le réalisateur Andrew Rossi, qui nous avait donné l’excellent documentaire Page One sur le New York Times, explore ici le monde des fausses nouvelles, ceux qui les créent, les victimes et les conséquences. On y jette aussi un œil sur les théories de la conspiration que certaines personnes influentes s’évertuent à ériger. Troublant !

Ce jeudi soir à 21 h