COVID-19 : vos émissions sans public

Imaginez une grande émission de variétés privée d’applaudissements. Bonsoir l’ambiance. Il n’y a pas que les salles de spectacles et les amphithéâtres qui seront vides dans les prochaines semaines à cause du coronavirus ; certains studios de télé aussi, du moins dans l’assistance. Après les réseaux américains, les diffuseurs québécois agissent et prennent la décision d’enregistrer leurs émissions sans public, pour ne courir aucun risque.