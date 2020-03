COVID-19 oblige, la saison actuelle de District 31 sera amputée de huit épisodes.

Stéphanie Morin

La Presse

La Presse a appris que le tournage avait été annulé ce matin. Résultat : les huit derniers épisodes prévus pour clore la saison ne seront pas enregistrés. C’est deux semaines complètes d’émissions qui tombent ainsi à l’eau.

Hier encore, la productrice Fabienne Larouche expliquait à Richard Therrien du Soleil qu’elle se croisait les doigts pour pouvoir mener la saison à terme, mais ne rejetait pas la possibilité de devoir mettre fin au tournage, s’il le fallait.

« On arrive à la fin », disait-elle. « Nous faisons nettoyer le studio et les loges à l’eau de Javel tous les jours. » « La santé est plus importante. »

Notons aussi que le tournage de La Faille 2 a été suspendu.