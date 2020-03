François Létourneau: écrire pour soi

Personne ne va réussir à me joindre en fin de semaine parce que, comme tous les fans avides du travail de François Létourneau et Jean-François Rivard, je vais regarder les 10 épisodes de leur nouvelle série, C’est comme ça que je t’aime, qui est arrivée vendredi sur Tou.tv. Après avoir vu les deux premiers présentés aux médias cette semaine, je ne me peux plus. Deux couples en crise pendant les années 70 qui sombrent dans la criminalité ? On achète, surtout venant des fous qui nous ont donné Les Invincibles et Série noire.