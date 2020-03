Tout le monde en parle : un peu de métal chez Guy A.

L’entrevue avec Jean-François Roberge à Tout le monde en parle a été à l’image des dernières semaines pour le ministre : difficile, houleuse et un peu heavy métal. Trois ans après La voix, au tour justement de Guy A. Lepage de donner une belle tribune au style métal avec trois passionnés. Mais là où le charme a opéré le plus, c’est durant l’entrevue avec l’actrice Émilie Bierre et la réalisatrice Marianne Farley, toutes deux promises à un avenir glorieux.