Tout le monde en parle : du popcorn au théâtre

Autour du coronavirus et du blocus ferroviaire, deux sujets incontournables à Tout le monde en parle dimanche, on a parlé du retour d’un champion du monde, de survivalisme et de blagues de « mononcle ». Mais c’est un discours très rafraîchissant sur un théâtre décoincé qui se sera démarqué du lot.