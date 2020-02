Tout le monde croule de rire à Tout le monde en parle

Alors que les auditions à l’aveugle commençaient à La voix et qu’on remettait des Oscars à Los Angeles, ça riait fort sur le plateau de Tout le monde en parle, certainement l’édition la plus drôle des derniers mois. Pour Sam Breton, qui a eu un succès fou, mais aussi pour des humoristes qui s’ignorent comme une ministre caquiste et un certain maire très en forme. « Ça fait du bien », a lancé un Guy A. particulièrement heureux en débouchant le vin.