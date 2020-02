Hugo Dumas Chronique

Allô, police scientifique surnaturelle

Voilà, j’écris désormais comme l’algorithme de Netflix. Vous raffolez de séries policières gothiques à la True Detective (saisons 1 et 3, pas la 2, au secours), vous appréciez le rythme lent et hypnotisant d’intrigues complexes comme celle de The Night Of ? Vous devez voir The Outsider, la dernière offrande en ce qui concerne les téléséries dites de prestige.