Des suggestions de séries, films, documentaires et émissions provenant de toutes les plateformes

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

En location/DVD

Parasite

On pourra enfin voir un des films internationaux les plus en vue, Parasite, dans le confort de son salon. Réalisé par le Sud-Coréen Bong Joon-ho (Snowpiercer, The Host), lauréat de la Palme d’or au dernier Festival de Cannes, du meilleur film en langue étrangère aux Golden Globes et ayant accumulé plusieurs nominations aux Oscars, Parasite raconte l’histoire de la famille Kim, dont les quatre membres savent utiliser à leur escient les failles du système afin de mieux en profiter. Ces derniers se retrouvent à travailler pour la famille Park qui habite une maison cossue d’un riche quartier de Séoul. Un portrait de la société coréenne qui aborde le sujet universel de la lutte des classes, où le cinéaste fait étalage d’une grande maîtrise de son art.

Dès le 28 janvier

Sur YouTube Originals

Justin Bieber : Seasons

Après la tournée qui a suivi son album précédent, Justin Bieber est resté dans l’ombre et a pris une pause des spectacles et apparitions publiques. Alors que la star canadienne qui alimente souvent la controverse se prépare à sortir, après quatre ans d’absence, un nouveau disque fort attendu de ses fans – dont le premier extrait, Yummy, a été rendu public récemment –, il lève le voile sur cette période trouble dans une mini-série documentaire qui sera offerte exclusivement sur YouTube. Composée de 10 épisodes, cette série nous amène dans les coulisses de la création de cet album et dévoile des images inédites de son mariage avec Hailey Baldwin. Offerte gratuitement sur la plateforme web, avec de nouveaux épisodes les lundis et mercredis.

Dès le 27 janvier, à midi

Sur Fox

Outmatched

Le réseau Fox mise sur cette nouvelle sitcom créée par Lon Zimmet (LA to Vegas). On y suit un couple de cols bleus interprétés par Jason Biggs (American Pie) et Maggie Lawson (Psych, Lethal Weapon) vivant à Atlantic City avec ses quatre enfants. Seul hic : trois d’entre eux sont de vrais petits génies, en math, en musique ou en langues. Comment faire, lorsqu’on est des parents ordinaires, pour élever des enfants « extraordinaires » ? Est-ce possible d’avoir une journée normale ? Une comédie qui s’annonce assez amusante.

Dès ce jeudi soir à 20 h 30

Sur Netflix

Next in Fashion (v.f. La prochaine vague)

Après Project Runway, qui vient d’entamer une 18e saison sur les ondes de Bravo, et Making The Cut, qui a recruté deux anciens de Project Runway, soit Heidi Klum et Tim Gunn, et devrait atterrir prochainement sur Amazon Prime, c’est au tour de Netflix de se lancer avec Next in Fashion, une nouvelle télé-réalité dédiée à la mode. En tout, 18 designers en devenir se font compétition dans différents défis afin de présenter des créations qui éblouiront les animateurs et leurs invités, soit Tan France, styliste et expert mode pour la série Queer Eye, et la designer Alexa Chung, dans le but de remporter le prix ultime de 250 000 $.

Dès le 29 janvier

André Duchesne

La Presse

Sur Investigation

Détenu no 1 : l’ascension de Danny Trejo

Sur la banque de données IMDb du cinéma, le comédien Danny Trejo compte rien de moins que 396 crédits à titre d’acteur ! Un nombre hallucinant. Des rôles de dur, de bagarreur, de criminel, il en a fait à la pelle…. après être sorti de prison. Car Danny Trejo n’était pas un ange durant sa jeunesse. Aujourd’hui, après 46 années de sobriété, il est néanmoins un acteur respecté qui apporte son aide à d’anciens toxicomanes et retourne derrière les barreaux pour donner des conférences. Son histoire est racontée dans ce documentaire où l’action ne manque pas !

Ce jeudi soir à 20 h