En direct de l’univers: un Mika ému et comblé

Avec Mika comme invité samedi sur ICI Télé, on aurait pu s’attendre à un En direct de l’univers exalté et délirant d’un bout à l’autre ; à travers plusieurs moments endiablés, d’autres étaient plutôt d’une grande intensité, montrant tout un pan qu’on connaissait moins de cet artiste international. On ne pouvait que l’aimer encore plus.