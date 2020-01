Avec Mika comme invité samedi sur ICI Télé, on aurait pu s’attendre à un En direct de l’univers exalté et délirant d’un bout à l’autre ; à travers plusieurs moments endiablés, d’autres étaient plutôt d’une grande intensité, montrant tout un pan qu’on connaissait moins de cet artiste international. On ne pouvait que l’aimer encore plus.

Richard Therrien

Le Soleil

Après avoir été invité à participer à l’émission d’un autre, Mika a plutôt souhaité avoir son propre En direct de l’univers, un vœu exaucé de grandiose façon, comme l’équipe de France Beaudoin sait si bien le faire. Toujours chic, vêtu d’un habit orné de fleurs de lys dorées, Mika a passé l’heure admiratif, presque intimidé.

