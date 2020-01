Une première bande-annonce pour le documentaire sur la vie de l’ancienne secrétaire d’État américaine Hillary Clinton a été dévoilée, vendredi.

La Presse

La série de quatre épisodes sera diffusée sur le service de diffusion en continu américain Hulu, dès le 6 mars 2020.

La réalisatrice Nanette Burstein a interviewé Hillary Clinton pendant 35 heures et a obtenu plus de 1700 heures d’images vidéo qui ont servi à peindre un portrait intime de sa personne et de sa carrière.

