Des suggestions de séries, films, documentaires et émissions provenant de toutes les plateformes.

André Duchesne

La Presse

Sur Disney+ : Diary of a Future President

L’autrice et scénariste Ilana Peña (Crazy Ex-Girlfriend) a, plus jeune, tenu un journal personnel où elle exprimait son désir de devenir présidente des États-Unis. Ces écrits lui ont inspiré une série en 10 épisodes racontant l’histoire d’Elena (Tess Romero), une Cubano-Américaine de 12 ans rêvant du bureau Ovale. Mais avant d’atteindre ses objectifs, Elena doit passer à travers les aléas de l’adolescence où la famille, l’amitié et la vie scolaire sont omniprésents. La comédie compte l’actrice Gina Rodriguez comme productrice exécutive, réalisatrice du premier épisode et personnage d’Elena dans le futur.

Dès demain.

Sur Apple TV+ : Little America

Les questions d’immigration font beaucoup les manchettes ces jours-ci. Pour les principaux concernés, l’immigration est synonyme d’espoir, de nouveau départ, de libertés, mais aussi d’embûches et d’incompréhension mutuelle. Tous ces aspects sont abordés dans cette série de huit épisodes qui doivent être tous mis en ligne en même temps sur le site du diffuseur. Tirées de faits réels et rapportées dans Epic Magazine, un site qui raconte des récits sortant de l’ordinaire, ces histoires sont campées aux États-Unis.

Dès demain.

Sur plusieurs plateformes : My French Film Festival

PHOTO FOURNIE PAR ALLOCINÉ Gaspard Ulliel et Guillaume Gouix dans Les confins du monde

Amateur de cinéma francophone, rien de mieux qu’un festival en ligne avec ce titre pour vous orienter au bon endroit ! Sans blague, My French Film Festival célèbre cette année sa 10e édition avec 28 films, courts et longs, français, belges et suisses, offerts gratuitement (pour les courts) ou pas chers du tout (pour les longs) en ligne durant un mois. Parmi les titres suggérés, on retrouve Duelles d’Olivier Masset-Depasse, Les confins du monde de Guillaume Nicloux ou encore La traction des pôles de Marine Levéel. Rendez-vous sur la plate-forme myfrenchfilmfestival.com ou plusieurs autres diffuseurs dont YouTube, Amazon Prime Video et Apple TV.

Dès ce jeudi.

Sur YouTube : classe de maître de Costa-Gavras

PHOTO ALBERTO PIZZOLI, AGENCE FRANCE-PRESSE Costa-Gavras à la Mostra de Venise l’an dernier

Amateurs de cinéma, fans du Festival du nouveau cinéma ou simples curieux avides d’information culturelle, sachez que le FNC a récemment mis en ligne la classe de maître donnée en octobre dernier par le célèbre cinéaste Costa-Gavras alors de passage à Montréal. Le réalisateur de Z revient sur plusieurs moments forts de sa carrière au cours d’une conversation de près de 100 minutes animée par le cinéaste et professeur Denis Chouinard.

Dès maintenant.

Sur Noovo.ca : Le Killing, saison 2

Ils sont de retour ! Clochette, Gruau, Slingshot, Renard, Quenouille et toute la bande de la série Le Killing reviennent nous faire hurler de rire dans cette web-comédie qui a obtenu près de 400 000 visionnements à ce jour lors de sa première année. La série reprend les codes de ce jeu ultime des camps d’été où chaque adversaire tente de façon ludique « d’assassiner » ses confrères pour un prix à la clé. Dans cette deuxième saison, l’enjeu est de taille : le convoité poste de chef moniteur.

Dès maintenant.