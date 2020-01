La nouvelle série écrite par François Létourneau, C’est comme ça que je t’aime, sera présentée en primeur en février en Allemagne lors de la 70e Berlinale, dans une section réservée à la télé qui se démarque par sa « créativité » et son « originalité » ont annoncé Radio-Canada et les Productions Casablanca.

Alexandre Vigneault

La PresseC’est comme ça que je t’aime

C’est comme ça que je t’aime, dont la diffusion est prévue sur la plateforme numérique Tou.tv Extra dès le mois de mars, est décrite comme une série « ludique, amusante, remplie de rebondissements et d’émotion » qui se déroule paradoxalement dans la « tranquille banlieue de Ste-Foy » en 1974. Elle met en scène deux couples en crise qui deviendront des célébrités du crime organisé de la vieille capitale.

François Létourneau, Patrice Robitaille, Karine Gonthier-Hyndman, Marlilyn Castonguay, Sophie Desmarais et Rémi-Pierre Paquin sont de la distribution de cette série réalisée par Jean-François Rivard. Il s’agit d’une troisième collaboration entre le réalisateur et le scénariste après Les Invincibles et Série noire. Jean-François Rivard, qui a été coscénariste des deux autres projets, se limite à la réalisation cette fois-ci.

Le volet série de la Berlinale compte aussi des productions telles que Stateless (d’Australie, avec Cate Blanchett), The Eddy (de Damien Chazelle, à qui on doit La la land et Whiplash), une émission danoise intitulée Sex et quelques autres, surtout en provenance de l’Europe.