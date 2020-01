Une scène de The First Temptation of Christ

PHOTO VIA AGENCE FRANCE-PRESSE

(Rio de Janeiro) La justice brésilienne a ordonné mercredi à Netflix de retirer de son offre de vidéos en ligne The First Temptation of Christ, une fiction dans lequel Jésus semble entretenir une relation homosexuelle.

Un juge en deuxième instance de Rio de Janeiro, Benedicto Abicair, a expliqué qu’il avait pris cette décision à la demande de l’association catholique Centro Don Bosco de la Fe y la Cultura, afin de « calmer les esprits » au sein de « la communauté chrétienne et la société brésilienne » jusqu’à une décision de justice sur le fond de l’affaire.

La demande de retrait avait été rejetée en première instance et la décision rendue mercredi peut faire l’objet d’un appel.

Netflix et la société de production, Porta dos Fundos, à l’origine de cette fiction, ont indiqué à l’AFP n’avoir pas encore été informées de cette décision.

The First Temptation of Christ, disponible sur Netflix depuis le 3 décembre, raconte sur le ton de la comédie loufoque une soirée familiale surprise au cours de laquelle Jésus arrive en compagnie d’un autre homme, visiblement homosexuel.

Ce scénario a suscité la colère des associations catholiques brésiliennes et des milieux conservateurs. « Nous sommes en faveur de la liberté d’expression, mais est-ce que ça vaut la peine de s’en prendre à la foi de 86 % de la population ? La question est posée », a réagi sur Twitter Eduardo Bolsonaro, le fils du président brésilien Jair Bolsonaro.

Des milliers de personnes ont également signé une pétition demandant le retrait de sa fiction

L’évêque de Pernambouc, Henrique Soares da Costa, a indiqué de son côté avoir annulé son abonnement à Netflix, assurant sur sa page Facebook que la plate-forme, « incitée par une force démoniaque […] offrait dans sa programmation “Spécial Noël” un film blasphématoire, vulgaire et irrespectueux de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ ».

Le 24 décembre, le siège de la maison de production à Rio De Janeiro a été la cible de cocktails Molotov qui n’ont pas fait de victimes. La police a identifié un des attaquants, Eduardo Fauzi Richard Cerquis, après avoir analysé les enregistrements de caméras vidéo.

Fauzi, arrêté en 2013 pour avoir frappé le secrétaire à la Sécurité de l’État de Rio de Janeiro, a déjà été condamné une vingtaine de fois pour agressions ou menaces. Il avait pris la fuite en Russie et figurait sur une liste de personnes recherchées par Interpol.

Porta dos Fundos, qui produit essentiellement des comédies depuis sa création en 2012, avait déjà fait parler d’elle en 2018 après la diffusion, également sur Netflix pendant la période de Noël, d’une autre fiction racontant cette fois le lendemain de cuite des apôtres après la dernière cène, dans un scénario rappelant celui du film américain à succès The Hangover.

Cette fiction avait remporté un prix dans la catégorie comédie aux Emmy Awards en 2019.