Ce n’est pas en tant qu’actrice, mais en tant que fondatrice de l’entreprise Goop que Gwyneth Paltrow fera un grand retour sur Netflix le 24 janvier.

Émilie Côté

La Presse

L’apôtre du bien-être — et florissante femme d’affaires — y présentera une série de six épisodes intitulée The Goop Lab.

Dans la bande-annonce dévoilée lundi, on peut voir des cobayes se prêter à des séances d’exorcisme et de thérapie par le froid, ainsi qu’à des rencontres avec des médiums et des spécialistes des orgasmes féminins.

Faut-il s’en étonner ? Après tout, c’est Goop qui a encouragé les femmes à s’insérer un œuf de jade dans le vagin pour équilibrer leur cycle menstruel !