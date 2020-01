Plateformes de lecture en continu: Dracula, Léa Olivier et les Yakuzas

Avec le retour de Lost in Space, celui de Sex Education et l’arrivée prochaine de The New Pope (la suite de The Young Pope), il y a déjà de quoi passer bien des heures devant l’écran. Ça risque de se compliquer avec ces six nouveautés attendues sur les plateformes de lecture en continu.