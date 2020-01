Avec le retour de Lost in Space, celui de Sex Education et l’arrivée prochaine de The New Pope (la suite de The Young Pope), il y a déjà de quoi passer bien des heures devant l’écran. Ça risque de se compliquer avec ces six nouveautés attendues sur les plateformes de lecture en continu.

Alexandre Vigneault

La Presse

Dracula

Après avoir réinventé avec succès le personnage de Sherlock Holmes, Mark Gatiss et Steven Moffat s’attaquent au plus célèbre des vampires : le comte Dracula. Leur nouvelle série est campée dans le Londres de l’époque victorienne et en Transylvanie. Détail intrigant : cette première saison ne comptera que trois épisodes… qui semblent terriblement angoissants ! L’aguiche diffusée au moment d’écrire ces lignes donne l’impression que la série aura une facture un brin rétro, mais des effets visuels saisissants. La minisérie a été diffusée sur BBC One ces derniers jours.

>>> Sur Netflix dès le 4 janvier

Giri/Haji

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

La série Giri/Haji a reçu quantité d’éloges au Royaume-Uni, où elle a été diffusée l’automne dernier par la chaîne BBC Two. C’est une histoire de gangsters entre deux mondes — Londres et Tokyo —, mais d’abord celle de deux frères : Kenzo Mori, détective de la police japonaise, part pour l’Angleterre afin de vérifier si son frère Yuto, accusé d’avoir tué le neveu d’un yakuza, est vivant, comme le veut la rumeur, et s’il a commis le crime dont on le soupçonne. Giri/Haji semble moins construite sur les scènes d’action que sur une exploration des recoins sombres de l’âme humaine.

>>> Sur Netflix dès le 10 janvier

Avenue 5

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Hugh Laurie (qui a longtemps été le Dr House) est le capitaine d’Avenue 5, énorme vaisseau spatial qui a des airs de bateau de croisière. Ce n’est pas un hasard puisque, dans l’avenir proche dépeint dans cette série, le tourisme spatial de masse est devenu réalité, et les cours de yoga ne se donnent pas sur la plage, mais avec vue sur le vide intersidéral… La mission du capitaine Ryan Clark : maintenir l’ordre à bord du vaisseau et — visiblement — garder son calme devant ses clients et son propre équipage.

>>> Sur HBO/Crave dès le 19 janvier

High Fidelity

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Presque 20 ans après son adaptation au cinéma, le roman High Fidelity de Nick Hornby revient à l’écran dans une version nouveau genre : en effet, son personnage principal n’est plus un homme, mais une femme. Zoë Kravitz interprète la jeune disquaire obsessionnelle qui revisite ses amours passées à travers ses coups de cœur musicaux. L’action a été déplacée dans Crown Heights, quartier de Brooklyn en proie à un embourgeoisement rapide. La bande-annonce laisse présager une série aux dialogues vifs, pleins d’ironie, et une tonalité d’ensemble assez décontractée. Lisa Bonet, la maman de Zoë Kravitz, donnait la réplique à John Cusack dans la version cinématographique de High Fidelity, sortie en 2000.

>>> Sur Hulu dès le 14 février

La vie compliquée de Léa Olivier

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE L’auteure Catherine Girard-Audet

La populaire série de livres jeunesse La vie compliquée de Léa Olivier, de Catherine Girard-Audet, s’en vient au petit écran. Les 12 premiers épisodes, d’une durée de 23 minutes chacun, seront adaptés des deux premiers tomes de la série, Perdue et Rumeurs, parus il y a huit ans. Laurence Deschênes sera Léa Olivier et, parmi ses amis, on reconnaît le Clovis de Conseils de famille, Sam-Éloi Girard, et la Léane de Jeune Juliette, Léane Désilets. La vie compliquée de Léa Olivier a aussi été adaptée en bande dessinée.

>>> Sur Club illico dès le 20 février

C’est comme ça que je t’aime

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA Distribution (de gauche à droite) de la série C’est comme ça que je t’aime : François Létourneau, Marilyn Castonguay, Patrice Robitaille, Karine Gonthier-Hyndman et Sophie Desmarais

Même si aucune date de diffusion n’a encore été dévoilée, on attend ces prochains mois la nouvelle série écrite par François Létourneau et Jean-François Rivard, les auteurs de Série noire et des Invincibles. Le scénario s’appuie sur l’histoire vraie de vraie — oui, oui, bien sûr — des « tueurs de Sainte-Foy », célèbre clan du crime organisé de Québec. François Létourneau tient l’un des rôles principaux, en plus de tenir la plume. Il sera entouré d’une distribution de calibre, au sein de laquelle on retrouve entre autres Patrice Robitaille, Sophie Desmarais et Rémi-Pierre Paquin.

>>> Sur ICI Tou.tv (date à confirmer)