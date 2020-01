Plein de projets titillants, comme le nouveau talk-show de Julie Snyder sur V, la suite de Fugueuse (t’es ma queen, Fanny !) et l’éclosion d’une Épidémie à TVA (toussez dans votre coude !). Cette rentrée hivernale sera aussi teintée d’un vert écolo, très Greta Thunberg, puisque plusieurs téléséries de prestige, d’abord offertes sur des plateformes payantes, traverseront à la télé régulière comme Cerebrum, Faits divers 3, Le dernier soir et Léo. Rien ne se perd, tout se recycle ! Et c’est zéro déchet.

Hugo Dumas

La Presse

Animania

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE L’ÉMISSION Pascal Morrissette dans Animania

Contre Les enfants de la télé de Radio-Canada, TVA dépêche le sympathique Pascal Morrissette (Cochon dingue) et une trâlée de petites bêtes craquantes. Animania part à la recherche de l’animal de compagnie le plus mignon du Québec. Dans une formule grand plateau, attendez-vous à pousser des oh ! et des ah ! devant nos amis à plumes, à poils ou à écailles ! Dix épisodes d’une heure ont été tournés.

>>> TVA, mercredi à 20 h, à partir du 8 janvier

La semaine des 4 Julie

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE L’ÉMISSION Julie Snyder

Gros défis en perspective pour Julie Snyder, qui s’attaque à une case horaire (21 h) traditionnellement réservée aux grosses séries de fiction. Le public de V suivra-t-il la démone dans sa douce folie de fin de soirée ? Pour survivre dans cet univers ultra-compétitif, Julie devra créer des moments de télé surprenants, question de se rendre incontournable. Tous les yeux seront rivés sur la nouvelle reine de V, ça, c’est certain.

>>> V, du lundi au jeudi à 21 h, à partir du 6 janvier

Cerebrum

PHOTO FABRICE GAETAN, FOURNIE PAR RADIO-CANADA Claude Legault dans Cerebrum

En ligne sur l’Extra d’ICI Tou.tv depuis le mois d’août, Cerebrum a accroché ses fans par son suspense bien tricoté. Qui est responsable de la disparition inexpliquée de la psychologue Anne Beaulieu (Evelyne de la Chenelière), la femme du psychiatre réputé Henri Lacombe (Claude Legault) ? L’action décolle lentement. Mais à partir du quatrième épisode, attention, les pièces du puzzle s’emboîtent et la résolution du crime occupera longtemps vos pensées. Très bon suspense psychologique.

>>> Radio-Canada, mercredi à 21 h, à partir du 8 janvier

Fugueuse 2

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM DE @FUGEUSE.LASERIE Ludivine Reding dans Fugueuse 2

L’histoire reprend quatre ans après la fin du premier chapitre. La brune Fanny (Ludivine Reding) se rebâtit une vie avec son nouvel amoureux (Jean-Simon Leduc), loin de son clip à Miami et des vestes à 695 $. Damien (Jean-François Ruel) sort de prison et est papa d’une petite fille. Alerte au revirement, ici : des jeunes de la rue se mettent à disparaître mystérieusement et Fanny, dans un désir de vengeance, recroise Carlo, Damien et Natacha. Vous dire à quel point j’ai hâte d’entendre du rap québécois passé à l’Auto-Tune !

>>> TVA, lundi à 21 h, à partir du 6 janvier

M’entends-tu ? 2

PHOTO FOURNIE PAR TRIO ORANGE Florence Longpré dans M’entends-tu ? 2

Pour marquer ce grand retour, Télé-Québec relaiera trois épisodes en rafale, sans pause publicitaire, des péripéties d’Ada, Carolanne et Fabiola. Cette comédie dure mais rigolote et puissante a été un immense coup de cœur l’an dernier. Nous retrouverons les filles deux ans plus tard. Après son séjour en prison, Ada (Florence Longpré) tente de recoller ses amitiés brisées – et peut-être de composer de nouveaux classiques à la « tu pues du batte ».

>>> Télé-Québec, lundi à 22 h, à partir du 13 janvier

Épidémie

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE L’ÉMISSION Julie Le Breton dans Épidémie

Je m’attendais à plus de stress et d’anxiété dans les deux premiers épisodes de cette série catastrophe, où un virus respiratoire contamine la ville de Montréal. Peut-être que, à la manière d’Alerte Amber, cette longue mise en place se muera en thriller haletant ? Ce serait dommage qu’une distribution aussi solide (Julie Le Breton, Mélissa Désormeaux-Poulin) manque de souffle. Insérez ici un gag d’intrigue qui toussote ou qui s’étouffe (dans ses sécrétions).

>>> TVA, mardi à 21 h, à partir du 7 janvier

La voix 8

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE L’ÉMISSION Les coachs de La voix 8 : Garou, Béatrice Martin (Cœur de pirate), Marc Dupré et Pierre Lapointe, avec l’animateur Charles Lafortune

Béatrice Martin, alias Cœur de pirate, se visse dans l’un des fauteuils rouges de coach. Pierre Lapointe, appelé en renfort, remplace Éric Lapointe dans la foulée de l’accusation de ce dernier pour voies de fait. Garou rapplique après une pause d’un an. Et Marc Dupré garde le fort avec l’animateur Charles Lafortune. TVA a annoncé que Star Académie ressusciterait sur ses ondes à l’hiver 2021. Serait-ce le dernier pivot des chaises mécaniques du populaire télé-crochet ?

>>> TVA, dimanche à 19 h, à partir du 9 février

Les pays d’en haut 5

PHOTO ÉRIC MYRE, FOURNIE PAR RADIO-CANADA Vincent Leclerc dans Les pays d’en haut 5

Miracle à Sainte-Adèle ! On croyait que ces six nouveaux épisodes (tous offerts sur l’Extra d’ICI Tou.tv) seraient les derniers de cette excellente série historique, qui s’améliore d’année en année, grâce au méticuleux travail du scénariste Gilles Desjardins. Mais non. Radio-Canada est revenue sur sa décision : il y aura un sixième chapitre pour nos colons préférés du Nord. Dans les intrigues à venir, une épidémie de variole frappe Sainte-Adèle et le nouveau curé Caron (David La Haye) s’acharne à éliminer tous les péchés des villageois (bonne chance).

>>> Radio-Canada, lundi à 21 h, à partir du 6 janvier

L’amour est dans le pré 8

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE L’ÉMISSION Marie-Ève Janvier dans L’amour est dans le pré 8

Nouvelle année, nouvelle cuvée d’agriculteurs à la recherche d’une compagne pour faire le train et, éventuellement, des bébés. Cette téléréalité phare de V remet les valeurs à la bonne place, au centre du cœur. Cinq nouveaux concurrents, dont Nicolas, 57 ans, rencontreront des prétendantes pour les vraies raisons, donc pas pour un condo à Mirabel et un abonnement annuel chez Econofitness.

>>> V, jeudi à 20 h, à partir du 16 janvier

Léo

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE FABIEN CLOUTIER Fabien Cloutier et Steve Laplante dans Léo

J’ai vu les deux saisons de Léo sur le Club illico et c’est charmant. On y suit Léo (Fabien Cloutier), un quadragénaire tanné de sa vie routinière. Autour de lui gravitent des personnages colorés et attachants, joués par Marc Labrèche, Anne Dorval, Marie-Laurence Moreau, Vincent Leclerc, Steve Laplante et Hubert Proulx, qui est tellement drôle dans la peau de Pouliot, un tombeur pas fiable. Une émission sans sarcasme et remplie de petits gâteaux sucrés.

>>> TVA, mercredi à 21 h et 21 h 30, à partir du 8 janvier

Faits divers 3

PHOTO S. GAUVIN, FOURNIE PAR RADIO-CANADA Éric Robidoux dans Faits divers 3

Un cadavre. Un agroglyphe. Une ferme de « crossage de dindons ». Un criminel timbré qui a recouvré sa liberté. Une ancienne vedette de la pop québécoise. Le rapport entre tout ça ? La troisième saison truculente de Faits divers tisse tous les liens appropriés dans une autre enquête rocambolesque menée par Constance (Isabelle Blais) et Fred (Émile Proulx-Cloutier). Tout fonctionne dans cette télésérie : le jeu des acteurs (dont l’incroyable Éric Robidoux), la réalisation ingénieuse de Stéphane Lapointe et les indices qui mènent à la résolution de ce crime impliquant peut-être des extraterrestres.

>>> Radio-Canada, lundi à 21 h, à partir du 17 février

La course folle

PHOTO FOURNIE PAR TÉLÉ-QUÉBEC La course folle

Après les médecins et les profs, Télé-Québec lance une nouvelle docusérie consacrée aux pêcheurs de homards des Îles-de-la-Madeleine. On y suivra quatre équipages qui s’embarquent dans cette épopée difficile, où leur avenir financier se joue en neuf semaines, soit le temps que dure la saison de la pêche. Se serrer la ceinture ou serrer la pince d’un homard, voilà la question.

>>> Télé-Québec, jeudi à 20 h, à partir du 6 février

Lâcher prise 4

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA Sophie Cadieux et Jean-Moïse Martin dans Lâcher prise 4

Tristesse. Radio-Canada a confirmé que ce quatrième chapitre de Lâcher prise mettrait un point final à la remontée de Valérie (Sophie Cadieux) après son épuisement professionnel. On s’ennuiera des dialogues toniques écrits par Isabelle Langlois, de Batman et Robin, de Bobette le clown et de Chouchoune. Toute bonne chose a une fin. Et pour paraphraser l’« attachiante » Madeleine (Sylvie Léonard) : carpe diem, crisse !

>>> Radio-Canada, lundi à 19 h 30, à partir du 6 janvier

Les classiques

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA Maude Guérin dans 5e Rang

Une autre histoire, 5e Rang, L’heure bleue, Toute la vie ou L’échappée : les téléromans de TVA et de Radio-Canada reprennent leur case habituelle dans la semaine du 6 janvier. Véronique Cloutier relance la machine de 1res fois les jeudis à 20 h. La vraie nature revient aussi à TVA, tout comme Deux hommes en or à Télé-Québec.