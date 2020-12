Isabelle Blais et Sophie Cadieux dans une scène de Bête noire de Sophie Deraspe.

Voici en primeur les premières images de la série Bête noire, de la cinéaste Sophie Deraspe et signée Patrick Lowe et Annabelle Poisson, qui sera diffusée à Séries Plus à partir du 31 mars 2021.

Richard Therrien

Le Soleil

La bande-annonce laisse présager une œuvre d’une grande intensité. On y raconte les dommages collatéraux d’un acte haineux commis par un adolescent sans histoire, Jérémy, joué par Zakary Auclair. Sa mère Mélanie, incarnée par Isabelle Blais, voudra comprendre comment son fils a pu en arriver là. Une psychiatre-coroner, Éliane, jouée par Sophie Cadieux, l’appuiera dans cette démarche douloureuse mais nécessaire.

