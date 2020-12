La France a un incroyable talent

Les deux Alex ébranlent la France

Le 15 décembre prochain, Alex Francœur et Alex Carlos pourraient passer à l’histoire en devenant les premiers Québécois à remporter le concours télévisé La France a un incroyable talent. Un an après avoir soufflé les téléspectateurs de Révolution, les deux danseurs ont présenté leur numéro sur le coming out, qui a récolté plus de 3,2 millions de vues sur le web, beaucoup de soutien… et d’homophobie.