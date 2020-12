Jean-François Pronovost, Élodie Grenier et Gabrielle Fontaine, interprètes de Passe-Montagne, Passe-Partout et Passe-Carreau.

Les créateurs de Passe-Partout sont en quête de nouvelles chansons originales pour la quatrième saison de la nouvelle mouture de la mythique émission jeunesse présentée sur les ondes de Télé-Québec.

Pierre-Marc Durivage

La Presse

Ainsi, le Conseil des arts et des lettres du Québec et Télé-Québec lancent un appel de propositions aux auteurs-compositeurs-interprètes avec comme objectif la création de 15 nouvelles chansons qui seront intégrées à l’émission Passe-Partout entre septembre 2021 et le printemps 2022. Les quinze chansons seront par ailleurs regroupées sur un album produit par Télé-Québec, chacune enregistrée en deux versions distinctes : la première sera interprétée par le ou les personnages de l’émission alors que la seconde pourra être interprétée par l’un de ses créateurs.

« Le Québec compte un nombre incalculable d’artistes de grand talent et qui nous remplissent de fierté, a indiqué dans un communiqué Anne-Marie Jean, présidente-directrice générale du Conseil des arts et des lettres du Québec. Je suis convaincue que ce nouveau chapitre musical, que nous offrirons les artistes sélectionné(e)s, alimentera l’univers de cette émission et nourrira l’imaginaire enfantin de nombreux(euses) Québécois(es). »

Le Conseil invite donc les artistes intéressés à soumettre leur candidature avant le 20 janvier 2021. Une bourse de création sera accordée à chaque artiste sélectionné.

En tout respect de l’univers musical créé dans les années 1970 par Pierre F. Brault, la production musicale de la nouvelle saison de Passe-Partout continuera par ailleurs d’être assurée par John von Aichinger, accompagné de ses complices habituels de chez Dazmo, Sari Dajani et Rudy Toussaint.