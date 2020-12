Nous avons demandé à nos lecteurs quelle était leur série télé coup de cœur. Voici quelques suggestions à voir, ou à revoir !

LA PRESSE

C’est comme ça que je t’aime, ICI Tou.tv

Nadia Coulombe est tombée sous le charme de cette série québécoise sortie en mars dernier qui suit deux couples en crise dans le Québec des années 70. « Pour rire un bon coup et s’extirper quelques heures du contexte de la pandémie, avec un retour dans le temps, C’est comme ça que je t’aime est un grand coup de cœur. Il semble que ce soit partagé. En nous entendant parler dans la rue, un passant nous a lancé : “Ben oui, c’est tellement drôle !” » Elle souligne « les scènes mémorables, surtout celles avec Patrice Robitaille, toujours excellent, les dialogues savoureux et les décors absolument impressionnants nous ramenant en 1974. »

Génétique libre (Biohackers), Netflix

PHOTO FOURNIE PAR NETFLIX Extrait de la série Génétique libre

Cette série allemande de six épisodes raconte l’histoire d’étudiants et de leurs expériences de piratage biologique, ce qui remet en question, bien sûr, leur éthique de travail. « Cette série explore les bienfaits et les dérives possibles de l’expérimentation génétique et du biohacking. C’est une série méconnue sur un sujet qui est original tout en étant d’actualité », souligne David Ialongo. Les épisodes sont en allemand, sous-titrés en français. Une deuxième saison est en route.

Ted Lasso, Apple TV+

PHOTO FOURNIE PAR APPLE TV+ Extrait de la série Ted Lasso

Ted Lasso a plusieurs adeptes chez nos lecteurs. Cette série lancée à la fin de l’été suit un entraîneur de football américain de ligue mineure dans son aventure au Royaume-Uni, où il se fait recruter comme gérant d’une équipe de soccer, un sport qu’il connaît à peine. « C’est à la fois drôle et touchant. Ted Lasso est profondément humain . Il sait trouver du bon chez chaque personne. Un genre d’Amélie Poulain du Kansas ! On aurait besoin de plus de Ted Lasso dans notre monde d’aujourd’hui… », nous écrit Geneviève Gauthier. Pour sa part, Simon M. Hurdon note que « toutes les composantes d’un grand succès commercial américain y sont : rires, personnages attachants, courbe dramatique facile à suivre. Ajoutez une sensibilité britannique et un humour vif […] et vous avez devant vous la série parfaite pour guérir vos périodes de déprime de quarantaine. »

Garde du corps (The Bodyguard), Netflix

PHOTO FOURNIE PAR NETFLIX Extrait de la série Garde du corps

Cette série britannique de six épisodes a remporté un vif succès populaire et critique lors de sa sortie en 2018. On suit un vétéran de l’armée aigri qui devient le garde du corps de la ministre de l’Intérieur du gouvernement britannique. « Je recommande sans cesse la courte série Bodyguard. La série commence avec une longue scène tendue de 14 minutes et cette tension persiste tout au long de cette série thriller », nous dit Martin Brunet.

Sous couverture (Undercover), Netflix

PHOTO FOURNIE PAR NETFLIX Extrait de la série Sous couverture

Offerte sur Netflix, la série policière Sous couverture, inspirée d’évènements de la vie réelle, plaît beaucoup à Martine Janssens. « C’est une série flamande très bien ficelée qui suit un soi-disant couple belgo-néerlandais (ils sont policiers infiltrés) dans un camping où loge un baron de la drogue, un personnage haut en couleur. À voir ! » Version française sous-titrée.

C. B. Strike, Google Play, iTunes et Crave

PHOTO FOURNIE PAR LA PRODUCTION Extrait de la série C. B. Strike

Une autre suggestion de David Ialongo : la série C. B. Strike, adaptation des enquêtes de Cormoran Strike, romans policiers écrits par J. K. Rowling sous le pseudonyme de Robert Galbraith. « Les quatre premiers romans ont été adaptés en deux à quatre épisodes chacun. C’est une très bonne série d’enquêtes. Le détective Cormoran Strike fait penser à Columbo. L’évolution du personnage d’Holliday Granger et de sa relation avec Strike est très intéressante à suivre au fil des épisodes. »

Upload, Amazon Prime

PHOTO FOURNIE PAR AMAZON PRIME Extrait de la série Upload

Et si on pouvait être « téléchargé » dans des univers virtuels après notre mort ? C’est la prémisse de la série Upload, offerte depuis l'été dernier sur Amazon Prime. « C’est une série dans laquelle j’ai trouvé de l’optimisme, de très belles touches d’humour, une vision du futur, de la vie après la mort, et des technologies intéressantes. Ça change beaucoup de l’humeur ambiante, et ça change les idées », écrit Charles Verret.

PHOTO FOURNIE PAR NETFLIX Extrait de la série Narcos

Narcos, Netflix

Cette série, qui a remporté un grand succès, continue de faire parler d’elle. « Elle m’a fait vivre ce qui se passait dans la vie des trafiquants de drogue colombiens. On constate avec étonnement comment Pablo Escobar a réussi à infiltrer toute la Colombie et à se faire aimer par de nombreux citoyens. Pablo est à la fois trafiquant et missionnaire pour son pays. Le choix des acteurs et actrices est, selon moi, un des meilleurs que j’ai vus jusqu’à maintenant. Sans s’en rendre compte, on en vient à aimer ces bandidos qui sont tout de même de grands criminels », écrit Mario Loubier, qui a regardé la série à deux reprises.

Mandolorian, Disney+

PHOTO FRANÇOIS DUHAMEL, FOURNIE PAR LUCASFILM LTD. Les deux héros de Mandolorian

La célèbre série de Disney+, qui se déroule cinq ans après Le Retour du Jedi, compte de nombreux adeptes, dont Claude J. Leduc. « Lors de la deuxième saison, plusieurs personnages du passé de Star Wars (provenant notamment des séries animées) refont surface, dont Boba Fett, Bo-Katan Kryze et Ashoka Tano, cette dernière est vénérée par les fans des séries animées. Ces alliés imprévus amènent du punch à l’histoire. Et les surprises surviennent d’épisode en épisode, pour le bonheur des fans. » Les épisodes de la deuxième saison sont déposés sur la plateforme chaque vendredi.

PHOTO FOURNIE PAR NETFLIX Chris Rock dans la série Fargo

Fargo, Netflix

Fargo est l’une des séries les plus populaires sur Netflix. Sa quatrième saison, qui n'est pas encore offerte sur le service de diffusion en continu, plaît beaucoup à Félix Martel. « La dernière saison de Fargo mettant en vedette le comédien américain Chris Rock est délicieusement savoureuse à regarder grâce à son humour noir et ses scènes de violence qui servent bien l’histoire, du début à la fin. »