L’équipe de Star Académie a annoncé vendredi que Xavier Dolan sera le cinquième et dernier professeur d’identité artistique pour la prochaine saison de l'émission.

Pierre-Marc Durivage

La Presse

Dans le communiqué diffusé sur les réseaux sociaux par TVA, on souligne que Xavier Dolan « s’identifie complètement à la nouvelle génération d’artistes allumés qui feront bientôt leur entrée à l’Académie ». La tâche de l’acteur-réalisateur sera de travailler le discours et l’interprétation des jeunes académiciens, « pour que les messages et l’émotion qu’ils désirent transmettre atteignent encore plus les gens », peut-on lire dans le communiqué.

Sur son propre compte Instagram, Xavier Dolan a indiqué être très content « d’être prof […] à Star Académie ! ». « J’ai hâte de rencontrer les candidats et de travailler avec eux », a fait valoir celui qui a justement rendu visite aux concurrents pour la première fois ce vendredi.

« Je ne prétends pas avoir la science infuse, et encore aujourd’hui, je me bats pour protéger ma propre image, pour déconstruire, faire mentir des a priori, des idées qui doivent être démystifiées pour pouvoir être sans compromis, sans biais, sans distraction, l’artiste que je suis, l’artiste que je rêve d’être, a déclaré Dolan dans le communiqué diffusé sur le compte Instagram de Star Académie. Alors c’est là, peut-être, j’espère, que je pourrai vous être utile. »

Le tournage du camp de sélection de Star Académie a commencé le 24 novembre à Waterloo, dans les Cantons de l’Est, les autres professeurs d’identité artistique sont l’écrivain et peintre Marc Séguin, l’actrice Anne Dorval, le chef d’orchestre Yannick Nézet-Séguin et le danseur Pepe Munoz.

Devenu une figure publique à 20 ans grâce à son film J’ai tué ma mère, Xavier Dolan a depuis réalisé huit longs métrages en 10 ans en dirigeants notamment des acteurs de renom tels Marion Cotillard, Kit Harington, Vincent Cassel, Kathy Bates, Susan Sarandon et Nathalie Baye.