L’autre Adib Alkhalidey à Tout le monde en parle

Dimanche à Tout le monde en parle, il a été question de violence conjugale, du far web, de la situation catastrophique des restaurants et des hôtels et de la découverte d’un vaccin contre la COVID-19. Mais c’est certainement Adib Alkhalidey, maintenant auteur-compositeur-interprète, qui a offert l’entrevue la plus franche de la soirée.