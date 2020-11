Hugo Dumas Chronique

The Crown 4

Une couronne encore plus scintillante !

La quatrième saison de The Crown, qui sera offerte dimanche sur Netflix en français et en anglais, s’avère la meilleure jusqu’à présent. Et de loin. C’est brillant et précieux, comme les bijoux de la reine Élisabeth II. C’est plus rythmé, encore plus grandiose, et ce nouveau chapitre royal déroule le tapis rouge à deux femmes mythiques du Royaume-Uni, Lady Diana et Margaret Thatcher.