Marc Cassivi Chronique

Petite vie, petite misère

Ne dites pas qu’on ne peut plus rien dire. C’est faux, c’est lassant. Changez de disque. Celui-ci est rayé. Sauf qu’à trop vouloir ménager les susceptibilités, à trop vouloir protéger ses arrières, à trop vouloir aller au-devant des problèmes, on finit par les créer de toutes pièces. Et par nourrir le ressentiment, de part et d’autre. Chez ceux qui prétendent qu’on ne peut plus rien dire, et chez ceux qui n’ont rien demandé.