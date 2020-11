Hugo Dumas Chronique

Voir plus loin que le plexiglas

Je sais, c’est désagréable, mais remontez dans vos souvenirs de fin mars, début avril. Écoles fermées, garderies inaccessibles, interminables files devant les épiceries et les pharmacies, panique du papier de toilette au Costco, pénurie de farine et de tomates en boîte, commerces placardés et hécatombe dans les CHSLD.