Voici un type de commentaire semi-agressif qui revient systématiquement dans ma messagerie, tel un test génétique dans un téléroman de Chantal Cadieux. Pourquoi vous faites de la publicité pour (insérez ici : Netflix, Club illico ou l’Extra de Tou.TV) ? Je ne suis pas abonné, et ça ne m’intéresse pas de payer pour ça. Parlez-nous donc de la télévision gratuite normale, maudit (ajoutez ici un sacre) !

Hugo Dumas

La Presse

Alors, pourquoi j’épluche si souvent les catalogues de ces services de télévision par contournement, leur petit nom officiel ? Parce que 68 % des Québécois francophones souscrivent à l’une ou à plusieurs de ces plateformes, une augmentation de 17 % en comparaison avec l’an dernier, selon des chiffres de l’Observateur des technologies médias.

Le service le plus populaire ? Netflix, et de très loin, avec un taux de pénétration au Québec francophone de près de 50 %. C’est gigantesque et pas mal plus costaud que la portée de plusieurs chaînes spécialisées.

Dans l’ordre viennent ensuite le Club illico (17 %), l’Extra de Tou.TV (16 %), Amazon Prime Video (14 %), Disney + (13 %), Crave (8 %) et Apple TV+ (5 %).

Depuis le début du confinement printanier, la fréquentation de Tou.TV a bondi de 34 %. Et si le virus nous emprisonne encore longtemps dans nos maisons, ces chiffres ne dégonfleront pas, surtout en plein hiver.

Comme une chaîne de télé dite « régulière », Tou.TV a dévoilé mercredi midi sa programmation des prochains mois et, notez la date immédiatement, la quatrième et dernière saison d’Appelez mon agent sort le 10 décembre sur l’Extra. Cette comédie française est un pur délice. Je compte les dodos – même si je déteste cette expression infantilisante – avant les retrouvailles avec Noémie, Andréa, Hervé, Mathias et Gabriel. Il n’y a cependant que six épisodes d’une heure. Bouh !

Autre acquisition qui vaut le détour : la version française de la touchante série Normal People, que l’Extra offrira d’ici la fin du mois de novembre (date à confirmer bientôt). Une histoire d’amour complexe et poignante entre deux finissants d’une école secondaire, en Irlande. C’est magnifique.

PHOTO FOURNIE PAR TOU.TV Les Appendices offriront huit nouveaux épisodes de 10 minutes à partir du jeudi 12 novembre.

Super nouvelle pour les fans des Appendices (j’en suis !) : ils offriront huit nouveaux épisodes de 10 minutes à partir du jeudi 12 novembre dans la section Extra. Oui, Guy et René reviendront, de même que Sylvie Rencontre, Monsieur Puel (holà !) et Monsieur Mousteille.

La quatrième saison de Faits divers débarquera sur l’Extra le 17 décembre avec ses mariachis, ses kilos de cocaïne et un animateur de radio intello (Simon Lacroix). Éric Bruneau, Hugo Dubé, Hugo Giroux et Marie Brassard se joignent à la distribution originale. Le réalisateur Stéphane Lapointe a tourné les six épisodes d’une heure.

C’est aussi le 17 décembre que l’Extra de Tou.TV déversera les six épisodes de la sixième et ultime saison des Pays d’en haut, quelques semaines avant sa diffusion à la télé traditionnelle de Radio-Canada. Tiré à bout portant dans le dernier épisode, Séraphin (Vincent Leclerc) s’en sortira-t-il ? La sécheresse sévit à Sainte-Adèle, et le curé Caron (David La Haye) montrera (enfin) ses vraies couleurs. Ah oui, Donalda (Sarah-Jeanne Labrosse) est enceinte… de Séraphin, cette fois-ci.

PHOTO FOURNIE PAR TOU. TV Christine Beaulieu et Véronique Cloutier incarnent deux sœurs dans la série L’œil du cyclone, qui sera lancée le 18 février 2021.

Toujours sur l’Extra, la deuxième saison de la comédie La Maison-Bleue, en pleine crise du sirop d’érable, sera prête en mars 2021. L’œil du cyclone, qui met en vedette Christine Beaulieu dans le rôle d’une mère divorcée et débordée, atterrira sur l’Extra le 18 février 2021. Véronique Cloutier y campe la sœur de l’héroïne.

Parlant de Véro, sa section Véro.TV de l’Extra (vous suivez toujours ?) hébergera (19 novembre) le nouveau magazine Dans la télé de..., animé par la comédienne Catherine Trudeau. Concept ? Une vedette y confiera ses coups de cœur du petit écran. Simple et direct.

Véronique Cloutier pilotera la minisérie documentaire L’ombre et la lumière (10 décembre), où elle rencontre des artistes qui ont disparu des feux de la rampe. Exemples ? Michel Goyette, Véronique Bannon, Manuel Hurtubise et Michèle-Barbara Pelletier, qui a elle-même décidé de prendre sa retraite du showbiz après son dernier jour de tournage sur La promesse. « C’est extrêmement difficile de faire le deuil de ce métier-là », a confié Véronique Cloutier en visioconférence mercredi.

Le 22 décembre, encore sur l’Extra, la troisième saison de L’effet secondaire introduira un personnage d’adolescent en transition de genre, dont l’interprète passe également par le même processus.

La série Six degrés de Simon Boulerice a été programmée en mars 2021, tout comme l’adaptation télé des livres à succès de Caroline Héroux, Défense d’entrer !

Chiffrier du mardi

Malgré le tumulte et le battage médiatique, l’élection présidentielle américaine n’a que légèrement nui aux cotes d’écoute des émissions québécoises mardi soir. À Radio-Canada, District 31 (1 487 000) est resté au sommet, devant Le TVA Nouvelles 18 h (996 000) et Le tricheur (996 000). À 20 h, Toute la vie (863 000) a creusé son avance sur Le bon docteur (574 000).

C’est à 21 h que l’effet électoral a le plus été ressenti. Le téléroman 5e Rang a chuté à 686 000 curieux, contre 516 000 qui ont opté pour La faille. À 19 h 30, La facture (720 000) est restée devant La tour (542 000).