Voici enfin mise en ligne la nouvelle série de Jacques Davidts. L’auteur, qui nous a notamment donné Les Parent, explore cette fois l’univers des hommes de 50 ans.

Il signe ici Les Mecs, un ensemble réalisé par nul autre que Ricardo Trogi, et qui s’attarde à l’univers de quatre amis quinquagénaires hantés par les défaites de leur existence… et du temps qui passe !

Normand Daneau, Yanic Truesdale, Christian Bégin et Alexis Martin campent les quatre chums. Pour compléter cette équipe de feu, on peut compter notamment sur Lynda Johnson, Nathalie Mallette et Julie Ménard.

Les Mecs évoluent sur 10 épisodes de 30 minutes qui seront mis en ligne exclusivement pour les abonnés de l’Extra de Tou.tv à compter du 15 octobre.

Pour une diffusion sur Ici Télé, le grand public devra patienter…