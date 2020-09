Watchmen : les superhéros qui confrontent l’Amérique à ses démons

(Los Angeles) Inspirée d’un comic-book des années 1980, mais on ne peut plus actuelle, la série Watchmen, qui a triomphé aux Emmy Awards, mêle superhéros violents et satire politique pour mieux mettre la société américaine face à son passé raciste et aux démons qui la déchirent.