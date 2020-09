35es Gémeaux

Un bon et un beau gala

On ne voulait pas de Zoom ni de Skype, mais on aurait excusé quelques imperfections. Pendant que les Emmy s'y donnaient allègrement dans les remerciements à domicile, l'équipe des 35es Gémeaux s'est fendue en quatre pour nous offrir un gala bien au-delà des attentes et réunir les nommés en studio : pas d'images qui gèlent, beaucoup d'émotion, un décor beau, beau, beau, un superbe hommage à l'information, une Véronique Cloutier en pleine possession de ses moyens. Et les grands honneurs à District 31 et C'est comme ça que je t'aime.