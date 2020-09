« Aujourd’hui, nous amorçons un nouveau chapitre ». Tout juste une heure avant la diffusion de son émission, Ellen DeGeneres a publié sur son compte Twitter ce message accompagnant la vidéo du monologue d’introduction de la première de la 18e saison du Ellen DeGeneres Show.

Stéphanie Vallet

La Presse

Un segment de plus de 4 minutes entièrement consacré à la controverse qui a fait rage cet été, alors que d’anciens employés ont déclaré dans les médias avoir évolué dans un environnement de travail toxique entretenu notamment par l’animatrice de 62 ans du Ellen DeGeneres Show. Trois producteurs du talk-show ont d’ailleurs été remerciés par la production au cours de l’été après une enquête lancée par WarnerMedia.

« Il y a eu des articles dans les médias et sur les réseaux sociaux qui disaient que je ne suis pas la personne qu’on peut voir à la télévision, moi qu’on surnomme la “gentille dame” », a lancé Ellen Degeneres dans son monologue d’introduction lundi matin. « Je suis la femme que vous voyez à la télévision. Mais je suis plein d’autres choses. Parfois je suis triste, je suis fâchée, je suis anxieuse, frustrée, impatience. Je travaille là-dessus, surtout sur mon impatience. Et ça ne va pas bien, car ça ne va pas assez vite », a-t-elle poursuivi avant de s’adresser plus directement à son équipe. L’animatrice en a profité pour préciser qu’elle avait du garder le silence pendant près de six mois pour des raisons légales.

« Je suis la patronne de 270 personnes qui font en sorte que l’émission soit ce qu’elle est. Je suis si reconnaissante. Tout ce que je veux c’est que chacun d’entre eux soit heureux et fier d’y travailler ».

Il y a quelques semaines durant une conférence, l’animatrice aurait déjà déclaré à toutes les personnes travaillant avec elle qu’elle n’était « pas parfaite ».

Elle a également envoyé une lettre dans laquelle elle présentait ses excuses quand les allégations ont fait surface. « Lors du premier jour du Ellen DeGeneres Show, j’ai dit à tout le monde que cela serait un lieu de joie — que personne n’aurait besoin de lever la voix et que tout le monde serait traité décemment. Bien sûr, quelque chose a changé et je suis triste de l’apprendre. Je suis désolée pour cela. Les personnes qui me connaissent savent que cela ne reflète pas les valeurs de l’émission », avait-elle écrit.