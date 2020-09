(Montréal) Véronique Cloutier anime, en direct, la soirée des 35es prix Gémeaux, présentée sur ICI Télé.

La Presse Canadienne

Un total de 17 statuettes doivent êtres remises au cours de la soirée par l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision.

L’introduction du gala a été particulièrement réussie alors qu’une vingtaine d’artisans sont apparus sur scène sous forme d’hologrammes très réalistes, sans être présents dans la salle.

Le gala est présenté devant un public restreint pour respecter les mesures sanitaires.

Le premier prix de la soirée, pour la meilleure animation pour un magazine culturel, a été remis à France Beaudoin pour l’émission Pour emporter — Saison 2.

Rosalie Bonenfant a gagné son premier Gémeaux pour C’est quoi l’trip — Saison 2 dans la catégorie Meilleure animation pour une émission ou série produite pour les médias numériques : jeunesse.

De son côté Sophie Cadieux l’a emporté dans la catégorie Meilleur premier rôle féminin dans une comédie pour Lâcher prise — Saison 4.

En plus du Gala du 20 septembre, un autre a eu lieu quelques jours auparavant, le 17 septembre : il s’agit de la Soirée des artisans et du documentaire, présentée en trois volets sur la page Facebook des prix Gémeaux et animée par Chantal Lamarre.

L’Académie a reçu 357 inscriptions dans la section Télévision et 110 inscriptions dans celle des Médias numériques. En tout, 467 productions et plus de 4058 candidats ayant travaillé sur une de ces productions ont été inscrits.